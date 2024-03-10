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У резиденции премьера Израиля Нетаньяху собрались тысячи людей, требующих его отставки

Тысячи собравшихся у резиденции израильтян потребовали отставки Нетаньяху

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Abir Sultan Pool/Reuters

Тысячи протестующих израильтянин собрались в Кейсарии у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньях, требуя его ухода в отставку. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, участники протеста, размахивая израильскими флагами и плакатами с надписями «Биби виноват, импичмент — сейчас!» собрались у въезда в город. В районе акции находится большое число полицейских.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку палестинской радикальной организации ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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