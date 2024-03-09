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Нетаньяху отказался принимать «нравоучения» Эрдогана

Нетаньяху раскритиковал Эрдогана за поддержку ХАМАС

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку палестинской радикальной организации ХАМАС.

«Израиль, который соблюдает правила ведения войны, не примет нравоучений от Эрдогана, который поддерживает... ХАМАС», — заявил он.

До этого Эрдоган сообщил, что не закончит поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Турция не скрывает свои контакты с лидерами группировки и полностью поддерживает ее руководителей.

2 декабря Эрдоган заявил, что никогда не признает палестинское радикальное движение ХАМАС террористической группировкой. Президент Турции также заявлял, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа.

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет Израиль.

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