Эрдоган выразил поддержку ХАМАС в конфликте с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не закончит продолжать поддерживать палестинское радикальное движение ХАМАС в палестино-израильском конфликте. Его слова передает Anadolu.

«Никто не заставит нас признать ХАМАС террористической группировкой», — утверждает глава государства.

Согласно его информации, Турция не скрывает свои контакты с лидерами группировки и полностью поддерживает ее руководителей.

«Нетаньяху и его правительство совершают преступления против человечности в Газе», — раскритиковал турецкий лидер военную операцию Израиля в палестинском анклаве.

В декабре Эрдоган заявил, что никогда не признает палестинское движение ХАМАС террористической группировкой.

До этого турецкий президент говорил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа.

Ранее Эрдоган раскрыл отношение США к ХАМАС.