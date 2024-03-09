Суд не поддержал иск против миграционной программы Байдена

Федеральный судья в американском штате Техас отклонил иск, поданный десятками «республиканских» штатов, с требованием о приостановке программы оказания поддержки мигрантам. Об этом сообщает The Washington Post.

В решении судьи указано, что «истцы не доказали, что Техасу был причинен вред».

Издание утверждает, что администрации Байдена удалось одержать крупную юридическую победу, когда судья постановил, что «правительство может продолжить программу, которая принимает 360 тысяч мигрантов в год из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити».

До этого шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

Шериф призвал Байдена сделать заявление о недопустимости незаконного проникновения на территорию США.

Отмечается, что Байден в четверг, 29 февраля, посетил американо-мексиканскую границу, чтобы реабилитироваться за миграционный кризис.

В январе Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую разместили власти штата.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.