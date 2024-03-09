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В Британии посоветовали ЕС готовиться к выходу США из НАТО

Telegraph: ЕС следует готовиться к выходу США из НАТО при Трампе

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French Army/AP

Евросоюзу следует готовиться к выходу США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз», — посоветовал европейским странам дипломат одной из стран НАТО.

Отмечается, что при выходе США из Альянса в системе безопасности Евросоюза возникнет огромная «дыра», что является следствием «чрезмерной» зависимости от США в сфере безопасности.

До этого бывший помощник Трампа Джон Болтон заявил, что бывший президент США намеревается вывести Соединенные Штаты из НАТО в случае переизбрания.

«Я думаю, что Трамп не шутит о выходе США из альянса», – сказал Болтон, отметив, что бывший президент в случае переизбрания вывел бы США и из многих других важных договоренностей.

Болтон подчеркнул, что возможное ослабление НАТО не беспокоит Трампа, так как он не понимает, в чем смысл существования альянса.

Ранее офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ.

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