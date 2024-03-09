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Макгрегор назвал условия наступления мира на Украине

Макгрегор: США должны перестать поддерживать Киев для наступления мира

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Wikimedia Commons

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter) написал о том, что США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта.

Макгрегор заявил, что для прекращения боевых действий США должны прекратить поставлять Украине какую-либо помощь. Также, по его словам, Вашингтон должен сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт и уведомить об этом союзников. По его словам, переговоры Москвы и Киева положат конец конфликту.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара все еще готова организовать и провести саммит по урегулированию российско-украинского конфликта. Зеленский выступил против такого сценария — он заявил, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны». Также, по словам Эрдогана, если у Москвы и Киева получится договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о перспективах ракет Taurus изменить ситуацию в зоне СВО.

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