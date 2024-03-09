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Bild узнал о секретном плане Трампа по Украине

Bild: план Трампа предполагает сохранение за РФ Крыма и других территорий

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, планирующий участвовать в президентских выборах, еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространяющиеся в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том, как он может выглядеть. Об этом сообщает Bild.

Трамп пока не раскрывает свои планы о том, как планирует остановить конфликт за 24 часа, как он утверждал ранее. Но в консервативных кругах США курсируют основные момент, предусматривающие сохранение за Россией Крыма и других территорий под ее контролем, а Киев не сможет вступить в НАТО.

Издание подчеркивает, что существую опасения, что Трамп может вывести США из Североатлантического альянса и отказаться от защиты Европы. Это повлечет за собой серьезные последствия в том числе для Германии.

В публикации отмечается, что также тревогу вызывает то, что Трамп до сих пор не высказывался о том, кто должен победить в российско-украинском конфликте.

«Его молчание говорит о многом», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти в США экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окажет положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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