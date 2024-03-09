Трамп выиграл на кокусах республиканцев на Американском Самоа

Экс-президент США Дональд Трамп победил в голосовании по итогам кокусов (собраний партийных активистов) республиканцев на заморской территории Соединенных Штатов — Американском Самоа. Об этом сообщает ABC.

Телекомпания отмечает, что Трамп получает поддержку 100% избирателей, что принесло ему голоса девяти делегатов.

На следующий день после «супервторника» Дональд Трамп, который остался единственным претендентом на номинацию от Республиканской партии, вызвал Джо Байдена на дебаты. Он считает их важными для США и готов встретиться в любое время, в любом месте. Президент ушел от прямого ответа на вызов, посетовав, что Трампу «больше делать нечего». Подробнее — в материале «Газеты.ру».

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.