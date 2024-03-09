Глава МИД Британии рассказал, к чему приведет успех РФ на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что успех России на Украине будет означать для западных стран неопределенность. Своим мнением он поделился в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«(Успех России на Украине. – Прим. ред.) означал бы неопределенность не только для Европы, но и мира», — считает министр.

До этого Кэмерон сообщил, что подход, при котором мирный процесс по Украине будет поддерживаться наравне с поставками оружия Киеву, не имеет перспектив.

В свою очередь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

Кроме того, 6 марта секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Вашингтон и Брюссель от попыток подталкивать Киев к мирным соглашениям с Россией.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова помочь ФРГ с поставками крылатых ракет на Украину.