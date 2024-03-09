Невестка Трампа стала сопредседателем национального комитета республиканцев

Невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара вошла в состав руководства Национального комитета Республиканской партии (НКРП). Об этом сообщает NBC.

Члены комитета провели съезд в Хьюстоне, на котором единогласно выбрали новым председателем республиканца от Северной Каролины Майкла Уотли. Лара Трамп стала сопредседателем. По данным телеканала, все члены комитета «были лично подобраны бывшим президентом, что стало формальным сигналом о его приходе к власти» в Республиканской партии.

«Это официально: Дональд Трамп возглавил Республиканскую партию», — сказано в материале NBC.

В середине февраля агентство Bloomberg сообщало, что Трамп обсуждает возможность выдвижения своей невестки Лары в качестве кандидата на должность сопредседателя НКРП.

До этого экс-президент США в соцсети Truth Social вызвал действующего главу государства Джо Байдена на предвыборные дебаты, но тот отказался.

Ранее стало известно, как жители США оценивают умственные способности Байдена и Трампа.