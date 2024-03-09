В Крыму назвали приоритетную цель для НАТО и Украины в Черном море

Cтраны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море в целях разведки, их приоритетом является, прежде всего, Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

6 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя британские самолеты RC-135 и «Тайфун» ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее подобный инцидент произошел с французскими истребителями.

«Нетрудно догадаться, кому потом передаются все собранные данные и для чего. Нашему противнику нужны хоть какие-то военные успехи, и Крым для них в Черном море — приоритетная цель», — сказал Константинов, имея в виду Украину.

Парламентарий добавил, что страны – члены альянса по отношению к Российской Федерации «ведут себя как мерзавцы».

Ранее депутат Госдумы Ивлев назвал появление авиации НАТО в Черном море вызовом России.