Орбан рассказал, как Трамп может урегулировать конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти в США экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окажет положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение он выразил после встречи с Трампом во Флориде, его слова передает ТАСС.

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он (Трамп. – Прим. ред.) был президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул Орбан, отметив, что украинский конфликт удастся урегулировать в случае, «если найдутся мировые лидеры, которые хотят мира».

До этого сообщалось, что Трамп и Орбан в рамках встречи во Флориде говорили о защите государственных границ. Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, в поместье Мар-а-Лаго. Кроме того, в США также отправился глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом», — сообщало агентство MTI.

Ранее вице-президент США не смогла прямо ответить на вопрос о дебатах Байдена и Трампа.