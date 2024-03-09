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В Британии высказались против поддержки мирной инициативы по Украине

Глава МИД Британии Кэмерон выступил против поддержки мирного процесса по Украине

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что подход, при котором мирный процесс по Украине будет поддерживаться наравне с поставками оружия Киеву, не имеет перспектив. Своим мнением он поделился в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Если мы скажем, что хотим поддерживать Украину, но при этом и мирный процесс, то не удастся ни то, ни другое», — сказал дипломат.

По мнению Кэмерона, справедливого мира можно добиться лишь силой. Министр описал два возможных с его точки зрения сценария. В первом Украине удается оттеснить РФ, и Запад получает возможность «рассчитывать на светлое будущее с более сильным НАТО, единым трансатлантическим сообществом, ростом и процветанием». Во втором Украина проигрывает, а Европу и весь мир ожидает «большая неопределенность».

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

6 марта секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Вашингтон и Брюссель от попыток подталкивать Киев к мирным соглашениям с Россией.

Авторы издания Foreign Affairs Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро писали, что украинский кризис так или иначе закончится диалогом о мире, поэтому президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ по поводу переговоров с Россией в рамках подготовки нормативной базы для их проведения.

Ранее Орбан заявил, что Европа упустила шанс заключить мирное соглашение по Украине.

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