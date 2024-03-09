Польские фермеры заявили, что не начинали беспорядки в Варшаве

Фермеры в Польше утверждают, что не причастны к недавним беспорядкам в Варшаве со столкновениями с полицией, подчеркнув свою приверженность к мирным переговорам и диалогу с правительством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидеров протестов польских аграриев.

«Фермеры абсолютно дистанцируются от всяческих актов насилия и агрессии», — сообщил Домиан Муравец, являющийся одним из лидеров протестов аграриев в Варминско-Мазурском воеводстве. Он подчеркнул, что фермеры выступают только за решение вопросов и разногласий мирными средствами.

Один из лидеров недовольства сельхозпроизводителей в Любуском воеводстве Рафал Нежурбида признал, что недавно в Варшаве «фактически случились вещи, которые не должны были произойти». По словам фермера, крайне сложно понять, кто именно «спровоцировал» агрессию в польской столице.

До этого фермеры, недовольные политикой польских властей в сфере сельского хозяйства, вышли на акцию протеста в Варшаве.

На улицах шли столкновения между фермерами и полицией. Местные СМИ писали, что силовики уже применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от сейма. Участники акции в ответ кидали в полицейских яйца, брусчатку и факелы. Кроме того, протестующие разожгли костер рядом с канцелярией премьер-министра Дональда Туска.

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

Сообщалось, что протестующие фермеры прорвались в здание сейма.

Ранее в Варшаве фермеры сожгли флаг Европейского союза.