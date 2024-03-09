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Польша призвала Запад «творчески продумать» конфликт с Россией

МИД Польши: Запад должен творчески продумать эскалацию против РФ

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Czarek Sokolowski/AP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что Западу необходима «творческая эскалация» конфликта с РФ. С таким мнением он выступил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию (конфликта против России. – прим. ред.)», — заявил Сикорский. При этом он не пояснил, что именно имеется в виду.

До этого Сикорский сообщал, что наличие на Украине вооруженных сил стран Запада не является чем-то немыслимым или невозможным.
Президент России Владимир Путин, комментируя идеи руководства Франции и некоторых других стран НАТО направить на Украину войска, заявлял, что этот шаг будет означать начало ядерной войны.

До этого бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий заявлял, что польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину.

Ранее Польша заявила, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт.

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