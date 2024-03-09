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Канада возобновит финансирование агентства помощи палестинским беженцам БАПОР

Канада вновь начнет финансировать агентство ООН по помощи палестинским беженцам

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Global Look Press

Канада возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ранее прерванное из-за международных подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на канадского министра по вопросам международного развития Ахмеда Хуссена сообщает РИА Новости.

По заявлению министра, Канада пришла к выводу об усилении подотчетности, надзора и прозрачности БАПОР — несмотря на то, что официальное расследование под эгидой ООН еще не завершено. В связи с этим власти североамериканской страны продолжат финансирование деятельности агентства.

27 января глава МИД Израиля выступил за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе из-за обвинений в связях с ХАМАС.

30 января армия обороны Израиля обнаружила взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью, отправленных в сектор Газа БАПОР.

В тот же день БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения о сотрудничестве БАПОР с ХАМАС нуждаются в расследовании.

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