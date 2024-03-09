Байден оговорился, перепутав дату штурма Капитолия сторонниками Трампа

Действующий президент США Джо Байден оговорился, в очередной раз вспоминая о попытке штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в 2021 году. Байден перепутал даты этого события, сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии в штате Филадельфия, Байден напомнил собравшимся о «нападении на американские свободы» в Капитолии, заявив, что это произошло «6 июля, извините, 6 января».

В предвыборной гонке Байден регулярно вспоминает указанное событие, очевидно, желая тем самым очернить своего соперника Дональда Трампа.

6 января 2021 года толпа протестующих сторонников Трампа сумела ворваться в здание Капитолия США, чтобы помешать официальной церемонии подсчета голосов выборщиков и оформления победы на президентских выборах Байдена (с проигрышем Трампа). Беспорядки продолжались несколько часов.

Впоследствии Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках манипуляции на президентских выборах.

6 февраля суд в американском округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия.

29 февраля к рассмотрению дела приступил Верховный суд США. Предполагается, что решение будет вынесено в апреле.

Ранее Байден оговорился и назвал Си Цзиньпина лидером России.