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Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще общаться с дипломатами из России

Риттер призвал Запад чаще общаться с послами России по вопросам евробезопасности

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Политикам стран Запада необходимо начать инициировать диалог с Россией по вопросам европейской безопасности, чаще советоваться с российскими послами. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, в текущих реалиях у посольства РФ в США должна выстроиться очередь из американских дипломатов, ожидающих, когда они смогут войти и обсудить с послом Анатолием Антоновым вопросы ядерного разоружения.

Риттер назвал Антонова опытным переговорщиком по контролю над вооружениями.

Эксперт добавил, что российская сторона неоднократно демонстрировала готовность к диалогу по вопросам контроля над вооружениями, и в этой связи Соединенным Штатам следует пересмотреть свою политику и сесть за стол переговоров.

Инициированные западными политиками переговоры необходимы для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на континенте. Для того чтобы сделать это, Запад должен принять неизбежность победы России на Украине, подчеркнул Риттер. По его мнению, речь необязательно идет о поражении США, Европы или НАТО, речь идет о «победе России над украинским ультранационализмом».

Ранее Риттер заявил о плане Франции втянуть США в конфликт на Украине.

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