В Крыму назвали агрессией появление истребителей НАТО над Черным морем

Постоянный представитель республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Москву на жесткий ответ. Его слова приводит РИА Новости.

6 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя британские самолеты RC-135 и «Тайфун» ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее подобный инцидент произошел с французскими истребителями.

По словам Мурадова, «враг» стремится заполучить информацию о самых чувствительных точках российской обороны, и «не из любопытства, а для нанесения по ним ударов».

При этом постпред заметил, что жители Крыма не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны.

Ранее депутат Госдумы Ивлев назвал появление авиации НАТО в Черном море вызовом России.