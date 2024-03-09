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В Кремле рассказали о формате голосования Путина на выборах

Песков: в Кремле своевременно сообщат о формате голосования Путина на выборах

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Александр Казаков/РИА Новости

Кремль своевременно проинформирует, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на президентских выборах. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим», — пообещал Песков.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина напряженный график поездок, который сохранится и после президентских выборов.

Ранее в МИД РФ рассказали о порядке участия иноагентов в выборах президента.

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