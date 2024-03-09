Синхронист Зеленского не справился с вопросом турецкого журналиста

Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с вопросом турецкого журналиста в рамках совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Стамбуле. Видеозапись опубликовал Youtube-канал «Agregator News».

Отмечается, что журналист турецкого телеканал начал задавать вопрос украинскому президенту, но синхронист не смог внятно его перевести на украинский. Он лишь говорил несвязные фразы и выдавал непонятные звуки.

Зеленский сначала пытался делать вид, что записывает, но потом стал подавать знаки своей команде, что не понимает перевод. Однако после Зеленский обратился к журналисту на английском и попросил последнего повторить вопрос, сославшись на «очень сложный перевод».

До этого президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами — участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) рассказал, что онлайн-переводы не способны заменить ценность знания иностранных языков.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.