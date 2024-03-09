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Орбан провел встречу с Трампом

Орбан провел встречу с Трампом во Флориде

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, в поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает агентство MTI.

Отмечается, что в США также отправился глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Орбан в рамках поездки в США встретится с экс-президентом страны Дональдом Трампом, действующего лидера Штатов он «проигнорирует». По информации источника, у венгерского лидера в планах нет встречи с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Сообщается, что у Орбана и Трампа очень давняя взаимная симпатия. Трамп называет премьера Венгрии другом, великим человеком и лидером.

7 марта стало известно, что Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты, но тот отказался.

Ранее Илон Маск заявил, что политика Байдена ведет к чему-то худшему, чем 11 сентября.

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