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В США рассказали, с кем советуется Байден

WP: Байден советуется с друзьями перед принятием важных решений

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден перед принятием важных решений нередко советуется с друзьями-политиками. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Сообщается, что Байден больше доверяет мнению приятелей, чем сотрудникам своей администрации. По данным источника издания, Байден согласился заключить соглашение с Венесуэлой по освобождению граждан после обсуждения данного вопроса с сенатором Крисом Кунсом, который является его другом.

До этого директор иммиграционной и таможенной службы США Роберт Витьелло заявил, что выступление президента США Джо Байдена в конгрессе со словами «о положении союза» — это «большая ложь».

Также сообщалось, что сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который предусматривает выделение средств на обеспечение работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября). Проект предусматривает финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для одобрения инициативы в верхней палате конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. 6 марта законопроект поддержала палата представителей.

Ранее США запретили Китаю покупать нефть из стратегических резервов.

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