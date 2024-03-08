Пентагон: на создание временного порта в Газе уйдет несколько недель

США контактируют с партнерами по созданию временного порта в секторе Газа для доставки гумпомощи, но на его строительство уйдет несколько недель. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Что касается вопросов безопасности, то мы продолжаем координировать свои действия с партнерами в регионе. Мы координируем свои действия по распределению помощи в Газе с союзниками и партнерами в ООН и гуманитарными неправительственными организациями», — сказал Райдер.

При этом представитель минобороны США не назвал сроки, но отметил, что это нужно организовать «как можно скорее». По его словам, на планирование и создание уйдет несколько недель.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заявила об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра. По ее словам, Европа выделила гуманитарную помощь в €250 млн в 2024 году. Она добавила, что ключевой вызов — это доставка этой помощи в Газу.

Также Райдер заявлял, что США направили в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжают искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.