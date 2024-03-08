Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон: на создание временного порта в Газе уйдет несколько недель

В США сообщили, что на создание временного порта в Газе уйдет несколько недель

close
100%
Unsplash

США контактируют с партнерами по созданию временного порта в секторе Газа для доставки гумпомощи, но на его строительство уйдет несколько недель. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Что касается вопросов безопасности, то мы продолжаем координировать свои действия с партнерами в регионе. Мы координируем свои действия по распределению помощи в Газе с союзниками и партнерами в ООН и гуманитарными неправительственными организациями», — сказал Райдер.

При этом представитель минобороны США не назвал сроки, но отметил, что это нужно организовать «как можно скорее». По его словам, на планирование и создание уйдет несколько недель.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заявила об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра. По ее словам, Европа выделила гуманитарную помощь в €250 млн в 2024 году. Она добавила, что ключевой вызов — это доставка этой помощи в Газу.

Также Райдер заявлял, что США направили в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжают искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами