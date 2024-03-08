Зеленский выступил против участия России в мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам украинского президента, Киев хочет добиться справедливого мира.

«Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. <...> Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — поделился Зеленский.

До этого Эрдоган говорил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

8 марта в Стамбуле прошла встреча Зеленского и Эрдогана. Агентство Anadolu сообщало, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также называл стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».