Эрдоган пообещал, что мартовские выборы станут для него последними

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — сказал Эрдоган, добавив, что выборы позволят передать дела последователям, которые придут после него.

До этого президент Эрдоган предложил внести изменения в избирательную систему Турции. Он выступил за отказ от требования того, чтобы для победы на президентских выборах кандидат должен был набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»).

8 марта в Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Тайипа Эрдогана.

До этого турецкий лидер объяснил, почему Турции не удалось примирить Россию и Украину.

Ранее Эрдоган заявил, что страна вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.