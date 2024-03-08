Эрдоган пообещал, что мартовские выборы станут для него последними

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства. Слова главы государства приводит ТАСС.
«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — сказал Эрдоган, добавив, что выборы позволят передать дела последователям, которые придут после него.
До этого президент Эрдоган предложил внести изменения в избирательную систему Турции. Он выступил за отказ от требования того, чтобы для победы на президентских выборах кандидат должен был набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»).
8 марта в Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Тайипа Эрдогана.
До этого турецкий лидер объяснил, почему Турции не удалось примирить Россию и Украину.
Ранее Эрдоган заявил, что страна вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.