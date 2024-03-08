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Эрдоган пообещал, что мартовские выборы станут для него последними

Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом», — сказал Эрдоган, добавив, что выборы позволят передать дела последователям, которые придут после него.

До этого президент Эрдоган предложил внести изменения в избирательную систему Турции. Он выступил за отказ от требования того, чтобы для победы на президентских выборах кандидат должен был набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»).

8 марта в Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Тайипа Эрдогана.

До этого турецкий лидер объяснил, почему Турции не удалось примирить Россию и Украину.

Ранее Эрдоган заявил, что страна вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

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