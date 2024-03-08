Началась встреча Зеленского и Эрдогана

В Стамбуле началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

8 марта сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул с целью переговоров с Тайипом Эрдоганом. Агентство Anadolu сообщило, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

Также сообщалось, что Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу, 8 марта, намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева.

В конце февраля Эрдоган напомнил, что Анкара предложила РФ и Украине площадку для переговоров. По словам президента Турции, участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность отставки министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.