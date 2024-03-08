Зеленский может уволить Кулебу

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что офис президента Украины в целом недоволен дипломатической службой.
«Информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников», — говорится в сообщении.
Сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебе является заместитель главы ОП Игорь Жовква.
8 марта Зеленский заявил, что отставка украинских генералов является нормальной ситуацией.
Днем ранее Кулеба сказал, что страны Запада должен прислать на Украину совещательно-тренировочные военные миссии.
До этого Дмитрий Кулеба Украины призвал украинцев, покинувших родину, вернуться и помочь защищать свою страну.
Ранее Зеленский рассказал подробности удара ВС РФ по Одессе, где находился он.