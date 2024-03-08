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Зеленский может уволить Кулебу

«Страна.ua»: Зеленский рассматривает возможность увольнения Кулебы

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что офис президента Украины в целом недоволен дипломатической службой.

«Информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебе является заместитель главы ОП Игорь Жовква.

8 марта Зеленский заявил, что отставка украинских генералов является нормальной ситуацией.

Днем ранее Кулеба сказал, что страны Запада должен прислать на Украину совещательно-тренировочные военные миссии.

До этого Дмитрий Кулеба Украины призвал украинцев, покинувших родину, вернуться и помочь защищать свою страну.

Ранее Зеленский рассказал подробности удара ВС РФ по Одессе, где находился он.

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