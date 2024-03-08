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В Еврокомиссии выступили против продления полномочий фон дер Ляйен

Один из ключевых членов ЕК выступил против продления полномочий фон дер Ляйен

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Francois Lenoir/Reuters

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

«Реальный вопрос: возможно ли вновь доверить управление Евросоюзом Европейской народной партии на следующие пять лет?» — написал он.

По его словам, Европейская народная партия, «похоже, сама не верит в своего кандидата».

Накануне стало известно, что Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом стало известно по итогам голосования делегатов съезда Европейской народной партии. За ее кандидатуру проголосовали 400 делегатов, против выступили 89. Выборы в Европарламент должны состояться в июне.

До этого заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер заявила, что Урсулу фон дер Ляйен нужно избрать на второй срок, так как она является женщиной.

Ранее в Европе назвали фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК.

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