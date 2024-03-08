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Украинские солдаты признали, что Украина не выживет без Запада

Guardian: ВСУ признают, что без Запада Украина не выживет

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Gleb Garanich/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали, что без финансовой и военной помощи со стороны западных стран Киев не сможет продолжать вести боевые действия и «не выживет». Об этом пишет Guardian со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Мы сможем выжить только в том случае, если Запад подойдет и даст нам больше оружия», - приводит издание слова одного из военнослужащих Украины.

До этого эксперт Марк Эпископос в статье, опубликованной изданием Responsible Statecraft заявлял, что Украина на данный момент фактически находится на жизнеобеспечении Запада, финансовая помощь со стороны США не поможет Киеву предотвратить крах страны.

Автор признал, что деньги Запада, «несомненно, помогут Украине увеличить расходы и замедлить темпы продвижения России». Однако, подчеркнул Эпископос, помощь западных стран «не предотвратит сохраняющуюся угрозу коллапса» государства.

Ранее политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.

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