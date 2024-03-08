Сенатор Косачев сравнил послание Байдена конгрессу с обращением Путина к Федсобранию

Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с ежегодным посланием не содержит признаков работы над ошибками, оно предназначено для внутреннего пользования. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Обращение Байдена к конгрессу «разительно отличалось» от послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, причем в худшую для американского лидера сторону, отметил он.

В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами, а в Вашингтоне прозвучала «очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса», считает сенатор.

На выступление Байдена, по его мнению, явно повлияла «гнетущая (в случае США) обстановка выборного года».

Он обратил внимание на слова американского президента о том, что войск США нет на Украине и его послание Путину? «Мы не уйдем. Мы не поклонимся».

«Не уйдем оттуда, куда не приходили? Или все же Америка по уши на Украине и считает себя стороной конфликта? И почему, с точки зрения Байдена, поклониться должна именно Россия, у которой нет такого исторического опыта?» — пишет сенатор.

Косачев также раскритиковал речи Байдена про экономику США, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.

«В общем очередное пафосное послание для внутреннего пользования и никаких признаков работы над ошибками. Впрочем, какие могут быть ошибки у лидера «исключительной нации»?» — заключил вице-спикер СФ.

Ранее Байден призвал конгресс принять проект о помощи Украине.