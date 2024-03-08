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В Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией

Welt: РФ прорывает фронт, так как у Киева не хватает солдат и боеприпасов

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РИА Новости

Конфликт на Украине близок к переломному моменту, Россия постепенно прорывает фронт на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов. Об этом сообщает телеканал Welt.

«Летом… наступит переломный момент. Дисбаланс в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведет к тому, что российским вооруженным силам удастся сделать еще больший прорыв», — сообщил в репортаже Welt журналист Ибрагим Набер.

Подчеркивается, что Киев опасается окончательного прорыва фронта вооруженными силами Российской Федерации.

До этого сообщалось, российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой. Кроме того российскими беспилотниками удалось поразить шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer, а ракетным войска — уничтожить реактивную систему залпового огня HIMARS.

Ранее на Украине признали риск потерять Харьков в этом году.

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