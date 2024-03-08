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ЕК объявила об открытии морского гуманитарного коридора для сектора Газа

Фон дер Ляйен: ЕК объявила об открытии морского гуманитарного коридора для Газы

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Hasnoor Hussain/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) заявила об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы запускаем кипрский морской коридор для доставки помощи в Газу при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов», — сообщила она.

По ее словам, Европа выделила гуманитарную помощь в €250 млн в 2024 году. Она добавила, что ключевой вызов — это доставка этой помощи в Газу.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США направили в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжает искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению. Представитель Пентагона добавил, что кроме сухопутных маршрутов помощи, американское военное ведомство также организовало доставку гуманитарных грузов по воздуху и планирует построить порт для доставки грузов морским путем.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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