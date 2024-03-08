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Чешский премьер сообщил о сборе средств для закупки 300 тысяч снарядов Украине

Премьер Чехии: союзники Украины собрали средства для закупки 300 тысяч снарядов

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Darko Bandic/AP

Союзники Украины собрали деньги на приобретение для страны 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в своем аккаунте в соцсети Х.

«Нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако наша цель – дать гораздо больше!» — написал он, поблагодарив страны, которые уже присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

Фиала подчеркнул, что работа на этом не заканчиваются и в рамках инициативы продолжается поиск партнеров, чтобы поддерживать и дальше Украину.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял о сборе средств для закупки 800 тыс. артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину.

7 марта Минобороны ФРГ сообщало, что Норвегия вошла в коалицию по обеспечению Украины средствами ПВО.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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