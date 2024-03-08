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В Кремле рассказали о графике Путина после президентских выборов

Песков: у Путина напряженный график поездок, который сохранится после выборов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина напряженный график поездок, который сохранится и после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У него в целом сейчас напряженный достаточно график поездок, он будет продолжаться дальше после выборов», — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил агентству, что пока рано говорить о том, планирует ли президент Путин поездку в новые регионы до президентских выборов.

7 марта Путин прибыл в Краснодар.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее в МИД РФ рассказали о порядке участия иноагентов в выборах президента.

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