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Песков ответил на вопрос, посетит ли Путин новые регионы перед выборами

Песков заявил, что пока рано говорить о планах Путина посетить новые регионы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле сообщили, что пока рано говорить о том, планирует ли президент России Владимир Путин поездку в новые регионы до президентских выборов. Об этом заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока еще рано говорить», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин неоднократно бывал в новых регионах РФ и «будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу».

8 марта президент России поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля. В нем он поблагодарил женщин за службу в военной операции и поддержку российских бойцов. Он также подписал указ о помиловании 52 осужденных в России женщин, среди которых родственницы участников военной операции на Украине.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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