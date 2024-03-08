Песков ответил на вопрос, посетит ли Путин новые регионы перед выборами

В Кремле сообщили, что пока рано говорить о том, планирует ли президент России Владимир Путин поездку в новые регионы до президентских выборов. Об этом заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока еще рано говорить», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин неоднократно бывал в новых регионах РФ и «будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу».

8 марта президент России поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля. В нем он поблагодарил женщин за службу в военной операции и поддержку российских бойцов. Он также подписал указ о помиловании 52 осужденных в России женщин, среди которых родственницы участников военной операции на Украине.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.