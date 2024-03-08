Журналист Карлсон назвал «бредом сумасшедшего» слова Байдена

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя слова президента США Джо Байдена об Украине, назвал их «бредом сумасшедшего». Такое мнение он высказал во время прямой трансляции в соцсети Х.

Ранее Байден во время выступления в конгрессе с посланием «О положении страны» заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке Вашингтона. Он также сравнил текущий момент в истории с 1941-м годом.

По его словам, президент США лжет, Украина не может остановить Россию. Конфликт продолжается уже более двух лет, отметил журналист.

»НАТО сильна как никогда». Нет, это не так... Это бред сумасшедшего», — сказал Карлсон.

Он также заявил, что Джо Байден втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, и мир еще никогда не был так близок к ядерному конфликту.

Ранее журналист Карлсон предрек США судьбу Римской империи.