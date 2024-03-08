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Журналист Карлсон назвал «бредом сумасшедшего» слова Байдена

Такер Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

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Amr Alfiky/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя слова президента США Джо Байдена об Украине, назвал их «бредом сумасшедшего». Такое мнение он высказал во время прямой трансляции в соцсети Х.

Ранее Байден во время выступления в конгрессе с посланием «О положении страны» заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке Вашингтона. Он также сравнил текущий момент в истории с 1941-м годом.

По его словам, президент США лжет, Украина не может остановить Россию. Конфликт продолжается уже более двух лет, отметил журналист.

»НАТО сильна как никогда». Нет, это не так... Это бред сумасшедшего», — сказал Карлсон.

Он также заявил, что Джо Байден втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, и мир еще никогда не был так близок к ядерному конфликту.

Ранее журналист Карлсон предрек США судьбу Римской империи.

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