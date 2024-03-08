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Трамп резко высказался о речи Байдена

Трамп назвал позором обращение Байдена к конгрессу

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Brendan McDermid/Reuters

Послание президента США Джо Байдена американскому конгрессу «О положении дел» оказалось простым позором для Соединенных Штатов. Об этом в соцсети Truth Social заявил экс-глава государства Дональд Трамп, который комментировал речь Байдена, его слова приводит ТАСС.

«Это был позор для нашей страны», — написал Трамп, добавив, что послание было «злым» и «плохим».

До этого сообщалось, что в рамках своей речи Байден, в частности, призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, президент США заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в украинском конфликте.

Трамп также провел прямую трансляцию параллельно с обращением действующего главы государства Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» (State of the Union).

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на южной границе США.

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