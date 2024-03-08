Медведев заявил, что РФ ведет борьбу с циничным врагом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта заявил, что Россия проходит через череду сложных испытаний и постепенно приближает победу. Поздравление Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу», — сказал Медведев, подчеркнув, что женщины вдохновляют на свершения и отражают в себе стремление к совершенству.

До этого президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного женского дня особо поблагодарил женщин за то, что они делают для успеха Специальной военной операции. Президент отдельно обратился к женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и тем, кто ждет дома наших бойцов, вдохновляя их любовью и поддержкой, помогает в госпиталях и волонтерских структурах.

Ранее Мишустин обратился к женщинам в честь 8 Марта.