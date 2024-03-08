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Депутат заявил, что Британии интересен Крым, потому что она хочет «править морями»

Затулин заявил, что Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РИА Новости, что британцам не стоит забывать, что Великобритания не является непотопляемой.

Военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма имеют не только политический, но и исторический контекст, считает депутат.

По его словам, Британия «близко к сердцу принимает все», что связано с Черным морем, потому что она является островным государством. Он считает, что это является причиной того, что Лондону «очень хочется править морями».

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — сказал Затулин.

До этого в Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой германских офицеров.

4 марта сообщалось, что в Британии назвали уничтожение Крымского моста главной целью ВСУ.

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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