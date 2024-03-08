Журналист Карлсон заявил об обострении угрозы ядерного конфликта

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден втягивает свою страну в войны с Россией и на Ближнем Востоке, и мир еще никогда не был так близок к ядерному конфликту. Такое мнение он высказал в ходе своей программы, передает ТАСС.

«Почему они требуют этого? Почему война с Россией — это самое важное?» — задался вопросом Карлсон, комментируя выступление Байдена в конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны».

По словам журналиста, если посмотреть на цифры или на карту, неочевидно, что РФ может стать главным врагом США — есть другие кандидаты. Карлсон предположил, что позиция Вашингтона может быть мотивирована тем, что Россия — крупнейшая христианская страна в мире, а также тем, что США наживаются на войне.

«И мы знаем, что война против России будет не единственной из тех, в которых мы будем участвовать. Она не единственная из тех, которые Байден объявил сегодня вечером. Байден также заявил стране, что у нас будут сухопутные силы в секторе Газа. По сути, он признал это. На самом деле американские силы находились там на протяжении месяцев», — сказал Карлсон.

До этого Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, глава США заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в украинском конфликте.

В конце февраля Карлсон высказал мнение, что вводимые Вашингтоном «в сумасшедших объемах» санкции бьют по самим США.

Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи.