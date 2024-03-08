Байден заявил о дешевых лекарствах в Москве

Американский президент Джо Байден, выступая перед конгрессом с ежегодным посланием, заявил, что рецептурные препараты за рубежом, в том числе в России, стоят дешевле, чем в США, передает ТАСС.

«У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один [американских] ВВС (президентский авиалайнер — «Газета.Ru») и полететь в Торонто, Берлин, Москву... Извините. Вероятно, даже и в Москву. И захватить с собой рецепты», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что по ним можно приобрести «от той же компании, те же медикаменты», но по цене на 40% ниже.

Законодатели встретили эти его слова смехом и аплодисментами, отмечает агентство.

В подготовленном тексте выступления Байдена речь про лекарства не шла — эти высказывания были экспромтом.

До этого Дональд Трамп заявил, что в окружении Байдена находятся фашисты и коммунисты.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.