Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о новых трудностях согласования помощи для Украины

Политолог Бэнсель: выдвижение Трампа осложнит согласование помощи Украине

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии осложнит согласование в конгрессе нового пакета помощи для Украины. Такое мнение выразил профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель в интервью «Известиям».

По словам Бэнселя, выдвижение Трампа кандидатом в президенты практически предрешено, поэтому республиканцы будут оценивать и принимать любые решения, в том числе и касающиеся Украины, только с точки зрения полезности или вреда для Трампа в предвыборной гонке.

Кроме того, Бэнсель описал разницу между Байденом и Трампом в украинском вопросе. По его словам, оба они не смогут быстро завершить конфликт, но по разным причинам. Трамп «охотнее обсуждал бы Украину и компромисс с Путиным», но остальная часть НАТО может не поддержать его. В свою очередь, Байден «более дружелюбен к союзникам по НАТО» и может оказывать на них влияние, но у него есть трудности в общении с Москвой.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что отказ США от поддержки Украины поставит Европу и свободный мир под угрозу. Об этом американский лидер сказал в ежегодном обращении к конгрессу «О положении страны».

Ранее политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами