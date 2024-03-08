В США рассказали о новых трудностях согласования помощи для Украины

Выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии осложнит согласование в конгрессе нового пакета помощи для Украины. Такое мнение выразил профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель в интервью «Известиям».

По словам Бэнселя, выдвижение Трампа кандидатом в президенты практически предрешено, поэтому республиканцы будут оценивать и принимать любые решения, в том числе и касающиеся Украины, только с точки зрения полезности или вреда для Трампа в предвыборной гонке.

Кроме того, Бэнсель описал разницу между Байденом и Трампом в украинском вопросе. По его словам, оба они не смогут быстро завершить конфликт, но по разным причинам. Трамп «охотнее обсуждал бы Украину и компромисс с Путиным», но остальная часть НАТО может не поддержать его. В свою очередь, Байден «более дружелюбен к союзникам по НАТО» и может оказывать на них влияние, но у него есть трудности в общении с Москвой.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что отказ США от поддержки Украины поставит Европу и свободный мир под угрозу. Об этом американский лидер сказал в ежегодном обращении к конгрессу «О положении страны».

Ранее политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа.