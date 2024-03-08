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Байден: американские солдаты не принимают участие в боевых действиях на Украине

Байден заявил, что военных США не отправят на Украину

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом заявил, что американские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине и он сделает так, чтобы ситуация не поменялась, передает ТАСС.

«На самом деле американские солдаты не будут [участвовать] в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», — цитирует его агентство.

По его словам, сама Украина просит только о поставках вооружений, а не об отправке на свою территорию американских военных.

Он считает, что украинская сторона может победить в конфликте, если Вашингтон поддержит Киев и предоставит ей оружие. В связи с этим Байден в очередной раз призвал конгресс поддержать решение Белого дома о выделении Украине нового пакета помощи.

Американский президент добавил, что если США отступят от поддержки Украины, то это поставит ее под угрозу.

До этого министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер заявил, что американский спецназ оказывает поддержку украинской армии «из-за пределов Украины».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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