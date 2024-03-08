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Байден высказался об отношениях США с Китаем

Байден: США готовы конкурировать с Китаем, но не ищут конфликта с ним

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что США готовы конкурировать с Китаем, но не ищут конфликта с ним. С таким заявлением он выступил в ежегодном обращении в конгрессу «О положении страны».

«Мы хотим конкуренции с Китаем, не конфликта», — подчеркнул американский лидер.

По словам Байдена, в настоящий момент США находятся в выигрышном положении и способны одержать верх в экономическом соперничестве с любой другой страной в XXI веке.

«У нас самая крупная экономика в мире. После того, как я пришел к власти, наш ВВП вырос, а наш торговый дефицит с Китаем опустился до самой низкой отметки за более чем десятилетие. Мы выступаем против несправедливой экономической практики Китая и отстаиваем мир и стабильность в Тайваньском проливе. Я усилил партнерские связи и альянсы США в Тихоокеанском регионе и убедился, что новейшие передовые американские технологии не могут быть использованы для создания оружия КНР», — заявил президент США.

При этом он отметил, что его сопернику на выборах, бывшему президенту США Дональд Трампу, это «не пришло в голову», несмотря на резкие заявления в отношении Китая.

До этого Байден пригрозил последствиями для Европы и мира из-за отказа поддержать Украину.

Ранее МИД Китая назвал безответственными слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине.

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