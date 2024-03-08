Байден начал обращение к нации с заявлений по Украине

Президент США Джо Байден начал ежегодное обращение к нации с заявлений по Украине. Трансляция обращения ведется в режиме онлайн.

В своей речи американский президент сравнил текущий момент в мировой истории с 1941 годом, подчеркнув, что с тех пор демократия еще не была в такой опасности.

«Все в этой комнате думают, что Путин остановится на Украине. Я вас уверяю: нет», — заявил глава США.

Байден заявил, что Вашингтон поможет Киеву одержать победу над Россией, и подчеркнул, что Запад не планирует отступать от поддержки Украины и намерен твердо продемонстрировать это президенту России Владимиру Путину. При этом он пообещал согражданам, что американские солдаты не будут воевать в зоне СВО.

По словам Байдена, Украина не ждет от США отправки войск на помощь, но ждет финансовую помощь и поставки снарядов, и те, кто блокируют отправку этой помощи Украине, желают, чтобы США отказались от глобального лидерства.

До этого вокруг Капитолия возвели забор перед посланием Байдена к конгрессу.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от президента США Джо Байдена конкретных обещаний по поставкам ракет ATAMCS.