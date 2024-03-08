Сотни человек протестуют против политики Байдена на Ближнем Востоке

Сотни человек организовали демонстрацию в поддержку Палестины неподалеку от Белого дома перед началом ежегодного обращения президента США Джо Байдена «О положении страны». Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что акция проходит в нескольких кварталах от резиденции президента США на Пенсильвания-авеню с целью встретить кортеж Байдена на пути из конгресса в Белый дом. Несмотря на то, что на место проведения акции прибыли несколько нарядов полиции, они не вмешиваются в происходящее.

До этого в Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Трамп пообещал вести критику обращения Байдена к конгрессу в прямом эфире.