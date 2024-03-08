Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии согласны на посла Залужного

В Британии начался процесс утверждения Залужного как посла Украины в Лондоне

close
100%
Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

В Британии начался процесс утверждения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Британии.

«Его Величество король Карл III официально утверждает назначения по рекомендации министра иностранных дел. Сейчас мы начнем официальный процесс утверждения», — заявил источник.

Отмечается, что Британия и дальше будет продолжать поддерживать Украину в вооруженном противостоянии с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, о чем сообщил МИД Украины.

До этого народный депутат из рядов партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимир Арьев назвал политическим, не имеющим отношения к дипломатии шагом запуск процедуры назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла страны в Британии.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами