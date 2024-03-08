Глава Гагаузии прокомментировала обвинения прокуратуры Молдавии против нее

Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что обвинения, которые выдвинула против нее Генеральная прокуратура Молдавии, имеют политическую подоплеку и высосаны из пальца. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что подобные заявления уже звучали во время выборов главы Гагаузии. По словам Гуцул, исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил об обвинении спустя восемь месяцев после выборов на фоне ее поездки в Сочи.

До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и «ее приспешников».

Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

В четверг, 7 марта, стало известно, что Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту.

Ранее в МИД РФ обвинили Санду в попытке сведения счетов с Гуцул.