СБ ООН может осудить размещение ядерного оружия в космосе

США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что резолюция, проект которой находится на начальной стадии разработки, может предполагать подтверждение обязательств стран по договору о космосе 1967 года. Договор запрещает использование небесных тел и космоса для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений, но оставляет за рамками использование обычных вооружений в космосе. Также он предполагает запрет на размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве.

К договору уже присоединились 110 государств, но 23 из них еще не завершили его ратификацию.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

Ранее Bloomberg писало, что РФ выведет ядерное оружие в космос в этом году.